Potres pogodio Srbiju

Stanovnici su uznemireni

Sjeverni dio Srbije danas je pogođen potresom magnitude 4,4, priopćili su seizmolozi. Potres se dogodio u 14 sati 43 minute na dubini od svega 3 kilometra, što ga čini relativno plitkim i potencijalno snažnije osjetnim u okolnim naseljima.

Epicentar je zabilježen 65 kilometara zapadno-sjeverozapadno od Mitrovice na Kosovu, koja broji oko 107.000 stanovnika, te 9 kilometara sjeverozapadno od Sokolovice u Srbiji, s oko 1.000 stanovnika.

Za sada nema službenih izvještaja o ozljedama ili materijalnoj šteti, no stanovnici pogođenih područja izvještavaju da su osjetili podrhtavanje tla i buku sličnu grmljavini.

