Potres pogodio Srbiju

Sjeverni dio Srbije danas je pogođen potresom magnitude 4,4, priopćili su seizmolozi. Potres se dogodio u 14 sati 43 minute na dubini od svega 3 kilometra, što ga čini relativno plitkim i potencijalno snažnije osjetnim u okolnim naseljima.

Epicentar je zabilježen 65 kilometara zapadno-sjeverozapadno od Mitrovice na Kosovu, koja broji oko 107.000 stanovnika, te 9 kilometara sjeverozapadno od Sokolovice u Srbiji, s oko 1.000 stanovnika.

Za sada nema službenih izvještaja o ozljedama ili materijalnoj šteti, no stanovnici pogođenih područja izvještavaju da su osjetili podrhtavanje tla i buku sličnu grmljavini.

Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake (#земљотрес) might have occurred👇LastQuake launches before🟠 and after 🟣 the app notification about the #earthquake (#земљотрес) in Novi Pazar 11 min ago. pic.twitter.com/rNNw3Q0u1G — EMSC (@LastQuake) September 5, 2025