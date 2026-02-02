Potres pogodio područje zapadno od Mostara, osjetio se i u Dalmaciji i Hercegovini

Potres magnitude 3,2 zabilježen je danas u 10:17 sati na području oko 21 kilometar zapadno-jugozapadno od Mostara i šest kilometara južno-jugozapadno od Širokog Brijega, u Bosni i Hercegovini.

Prema dostupnim podacima, epicentar je lociran na koordinatama 43.34056 N / 17.55009 E, dok je procijenjena dubina potresa iznosila oko 10 kilometara.

Tlo se zatreslo kratko, a podrhtavanje se, prema prvim dojmovima građana, osjetilo i u dijelovima Dalmacije te širem području Hercegovine, osobito u mjestima bližim granici.