Potres na jugu Dalmacije: "Dobro treslo nekoliko sekundi, nimalo ugodno"

Europsko-mediteranski seizmološki centar u utorak navečer u 22 sata i 35 minuta detektirao je slabiji potres na krajnjem jugu Hrvatske.

Prema podacima EMSC-a, magnituda potresa je bila 2.7 prema Richteru, a epicentar oko Snježnice u Konavlima.

Dubina potresa se procjenjuje na 10 kilometara.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 37 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/q54pul26Jo

— EMSC (@LastQuake) June 10, 2025