Potres magnitude 6,2 pogodio jugoistok Afganistana

Potres jačine 6,2 stupnja pogodio je danas jugoistok Afganistana, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ). Epicentar je zabilježen na dubini od 10 kilometara.
Ovaj potres uslijedio je nakon niza razornih podrhtavanja tla ranije ovoga tjedna, u kojima je na istoku zemlje poginulo više od 2200 ljudi, a više od 3600 ih je ozlijeđeno. Sela su sravnjena sa zemljom, a deseci tisuća ljudi ostali su bez domova.
Prvi snažan potres, magnitude 6, jedan od najsmrtonosnijih u Afganistanu posljednjih godina, pogodio je u nedjelju pokrajine Kunar i Nangarhar, također na dubini od 10 kilometara. Tada je prouzročio golemu štetu i razaranja.
Preživjeli su ostali bez krova nad glavom, a humanitarne organizacije upozoravaju na ozbiljan nedostatak resursa. Ujedinjeni narodi i druge agencije ističu kako su hrana, sklonište i medicinske potrepštine hitno potrebni.