Potpuni kaos u susjedstvu: 600 kamiona blokiralo glavne ceste, kolaps je na graničnim prijelazima

Rano jutro donijelo je potpune blokade svih važnijih prometnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Riječ je o prosvjedu prijevoznika koji su se na takav potez odlučili nakon što vlasti nisu ispunile ranije postavljene zahtjeve.

Iako su organizatori prosvjeda naglasili da osobna vozila neće biti zaustavljana, vozači automobila teško prolaze prometnicama. Prema izvješću BIHAMK-a, od ranih jutarnjih sati blokirani su i carinski terminali na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko i Rača, prenosi Klix.ba.

Blokade diljem zemlje

Kamioni su zaustavili promet i na brojnim drugim pravcima: kod Bosanske Gradiške, Bosanskog Broda, Bosanskog Šamca, Travnika, Zenice, Živinica, Jajca, Tešnja, Tomislavgrada, Viteza i Šepka. Nakon višemjesečnih upozorenja i neuspjelih pokušaja pronalaska rješenja prijevoznici su 1. rujna odlučili krenuti u potpunu blokadu.

Kako su najavili, više od 600 kamiona sudjeluje u ovoj akciji. Time je onemogućen uvoz brojnih roba nužnih za svakodnevni život – goriva, kisika i industrijskih sirovina. Organizatori su istaknuli da je riječ o tzv. francuskom modelu blokada, prilagođenom lokalnim uvjetima.

Osim carinskih terminala, blokade uzrokuju i ozbiljne zastoje u cestovnom prometu diljem zemlje. Posebno zabrinjava činjenica da će se poremetiti opskrba energentima i industrijskim materijalima, što bi moglo izazvati veće gospodarske probleme, piše Klix.ba.

HAK je izvijestio da je zbog prosvjeda prekinut promet teretnih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Ličko Petrovo Selo.

"Dosta je praznih obećanja"

Iz konzorcija "Logistika BiH", koji okuplja većinu prijevozničkih tvrtki u zemlji, najavili su kako će prosvjed trajati sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.

Od vlasti traže da vozačima kamiona iz BiH osiguraju nesmetani rad, odnosno da ih se izuzme iz ograničenja koja vrijede za druge osobe koje putuju na teritorij Europske unije. Od Vijeća ministara odnosno Ministarstva prometa i komunikacija i Ministarstva vanjske trgovine zahtijevaju da im se olakša poslovanje u samoj zemlji i ubrzaju procedure izdavanja potrebnih dozvola.

Prijevoznici tvrde da više nemaju strpljenja za prazna obećanja i odugovlačenja te da je ovo jedini način da privuku pozornost javnosti i vlasti na probleme s kojima se suočavaju.

Prema njihovim riječima, cilj blokade nije samo ekonomski već i borba za dostojanstvo i sigurnost profesionalnih vozača, koji su, kako kažu, izloženi pravnoj nesigurnosti i pritiscima institucija.

"Sve što smo ranije dogovarali s predstavnicima vlasti ostalo je mrtvo slovo na papiru. Nijedna obveza nije provedena. Ovo je krajnji potez kojim želimo zaštititi sebe, svoj posao i svoju egzistenciju", poručili su organizatori.