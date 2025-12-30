Potpuna zabrana posjeta u riječkoj bolnici: "Iznimke su moguće isključivo u osobito opravdanim situacijama"

Iznimke su moguće isključivo u osobito opravdanim situacijama. Iste su definirane pozitivnim propisima, odobrava ih odgovorna osoba i to uz primjenu osobne zaštitne opreme i detaljno dokumentiranje svih okolnosti i činjenica, poručio je ravnatelj KBC-a Rijeka prof. dr. Alen Ružić.

U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 21. prosinca ove godine, pristiglo sveukupno 24.720 prijava oboljelih od gripe, od čega je 10.378 prijava zaprimljeno u pretposljednjem ovogodišnjem epidemiološkom tjednu, piše Novi list.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U istom periodu u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije zaprimljeno je ukupno 1.525 prijava oboljelih osoba od gripe, od čega je 878 prijava zaprimljeno u 51. tjednu.

Inače, Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC-a Rijeka tijekom produženog vikenda od 24. do 28. prosinca obradio je ukupno 1.032 pacijenta. Od tog broja na Sušaku je obrađeno 726 pacijenata, a na riječkom lokalitetu njih 306.

Od ukupnog broja obrađenih pacijenata s febrilitetom je bilo oko petine, odnosno 20 posto bolesnika. Pritom je broj hospitaliziranih pacijenata iz OHBP-a iznosio ukupno 199, od toga na Sušaku njih 116, a na riječkom lokalitetu njih 83.

Klinika za bolesti srca i krvnih žila tijekom blagdana obavila je 70 hitnih pregleda i intervencija kardiologa kod pacijenata koji nisu hospitalizirani na Klinici, a učinjene su 33 hitne hospitalizacije zbog neodgodive dijagnostike i liječenja.

– Iznimno sam kao ravnatelj ponosan na vrijedne djelatnike KBC-a Rijeka i zahvalan na ogromnom trudu koji ulažu za dobrobit naših sugrađana i ukupne zajednice u kojoj djelujemo.

Blagdani iza nas, kao i oni koji tek slijede, vrijeme su u kojem cjelogodišnja i cjeloživotna odricanja djelatnika u zdravstvu možda najslikovitije dolaze do izražaja.

Brojevi o obrađenim bolesnicima tijekom prethodnih neradnih dana, pomoć pružena osobama u patnji i neizvjesnosti te spašeni životi ističu još jednom naše »hitnjake« i druge dežurne medicinske i nemedicinske djelatnike kao naše junake, poručio je Ružić.