Potpisan ugovor vrijedan 1,7 milijuna eura: Vodoopskrba otoka Drvenik Veli i Drvenik Mali dobiva novi sustav

U Zagrebu je 15. prosinca 2025. godine potpisan Ugovor o dodjeli sredstava za projekt „Izgradnja spoja vodoopskrbnog sustava otoka Drvenik Veli i Drvenik Mali s vodoopskrbnim sustavom Općine Marina i VS Sevid I s pripadajućim cjevovodima“

. Ugovor su potpisali direktor „Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split“ Miroslav Delić i ministrica Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.707.142,86 eura, od čega Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije osigurava 1.195.000,00 eura, što predstavlja 70 % prihvatljivih troškova projekta, dok „Vodovod i kanalizacija d.o.o.“ sudjeluje s preostalih 30 % sredstava, odnosno 512.142,86 eura.

Sredstvima osiguranima ovim Ugovorom planira se započeti s radovima na projektu, a ista će biti utrošena za izgradnju dijela kopnene dionice cjevovoda prema otocima Drvenik Veli i Drvenik Mali te za izgradnju vodospremnika VS Sevid I zapremine 250 m³. Izgradnjom navedenog vodospremnika osigurat će se referentni tlak za vodoopskrbu otoka Drvenik Veli i Drvenik Mali, kao i poboljšanje vodoopskrbe naselja na području južnog dijela Općine Marina.

Projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava za otoke Drvenik Veli i Drvenik Mali obuhvaća izgradnju 11,1 km kopnenih dionica cjevovoda, 4,3 km podmorskih cjevovoda te prekidne komore zapremine 100 m³. U proteklom razdoblju ishođena je sva potrebna dokumentacija, a trenutačno je u tijeku priprema postupka javnog nadmetanja za izvođenje radova. Objava javnog nadmetanja očekuje se početkom 2026. godine.