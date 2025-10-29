Potpisan ugovor o rekonstrukciji poslovne zgrade u Ljubitovici: U prizemlju ambulanta i prostor za mjesnu zajednicu

U prostorijama Općine Seget potpisan je ugovor s tvrtkom Gradina mont d.o.o. o rekonstrukciji poslovne zgrade u Ljubitovici, čime počinje realizacija još jednog važnog infrastrukturnog projekta za lokalnu zajednicu.

Završetkom radova zgrada će dobiti novu društvenu namjenu – u prizemlju će biti smještena liječnička ambulanta te prostorija za potrebe mjesne zajednice. Kako ističu iz Općine, time će se značajno poboljšati dostupnost javnih usluga i kvaliteta života mještana Ljubitovice.

Projekt obuhvaća obnovu postojećeg objekta, postavljanje termoizolacije, ugradnju nove stolarije, te uređenje unutarnjih prostora i vanjskih parkirališnih površina s ukupno devet parkirnih mjesta.

Rok za izvođenje radova iznosi četiri mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao.

“Ovim projektom nastavljamo ulagati u razvoj naših zaobalnih naselja i stvaranje boljih uvjeta za život svih mještana Općine Seget”, poručio je načelnik Ivo Sorić.