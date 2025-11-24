U prostorijama Gradske uprave Grada Splita danas je potpisan Kolektivni ugovor Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, čime je formalno zaključen proces pregovora između predstavnika Grada, Javne vatrogasne postrojbe i sindikata koji djeluju u sustavu vatrogastva.

Potpisivanjem ugovora potvrđena je zajednička namjera da se vatrogascima i svim djelatnicima JVP-a osiguraju stabilni i predvidivi radni uvjeti te da se nastavi jačati profesionalno i organizacijsko funkcioniranje postrojbe. U izmjenama kolektivnog ugovora povećani su koeficijenti zaposlenicima Javne vatrogasne postrojbe te je temeljem toga u proračunu za 2026. godinu planirano 550.000,00 eura više za plaće nego u 2025. godini.

U ime Grada Splita i Javne vatrogasne postrojbe ugovor su potpisali gradonačelnika Tomislav Šuta i zapovjednik JVP-a Mario Mikas, dok je u ime Sindikata profesionalnih vatrogasaca Split potpis stavio predsjednik sindikata Nikica Bota. Potpisivanju je nazočilo i izaslanstvo Sindikata policije Hrvatske: predsjednik Dubravko Jagić te koordinator za vatrogastvo i civilnu zaštitu Marko Milić. Među prisutnima su bili i zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić, pročelnica Ureda grada Marina Protić i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Graadonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je važnost kontinuiranog dijaloga između sindikata, postrojbe i Grada Splita, naglašavajući da potpisivanje kolektivnog ugovora predstavlja temelj daljnjeg unapređenja radnih prava vatrogasaca i jačanja njihove profesionalne sigurnosti. Također, prisutni su naveli i kako vatrogasci svojim radom, dostupnošću i spremnošću na intervencije čine jedan od ključnih stupova zaštite i sigurnosti građana Splita.

Potpisani kolektivni ugovor predstavlja nastavak partnerskog odnosa između socijalnih partnera te okvir za daljnje unaprjeđenje sustava vatrogastva u Splitu.