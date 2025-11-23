Potez Filipa Zubčića oduševio svijet: "Napravio sam što bi svaki sportaš trebao napraviti"

Najbolji hrvatski skijaš sam je sucima prijavio da je 'haklao' vrata, a njegov je fair-play potez oduševio sve.

Filip Zubčić bio je jedini hrvatski skijaš koji je uopće stigao do cilja prve slalomske vožnje u Gurg­lu, a s 1.21 sekundi zauzeo je 22. mjesto - sve dok nije diskvalificiran zbog propuštanja jednih vrata na sredini staze.

Zanimljivo je da taj detalj nitko nije primijetio tijekom same vožnje, nego je upravo Zubčić sam otišao do žirija i prijavio pogrešku, piše tportal.

Iako su mu bodovi bili nadohvat ruke, odlučio je postupiti potpuno sportski. Zubčić je, nakon što je prošao cilj, osjetio da je zahvatio vrata te je o tome obavijestio službene osobe. Snimka je potom pregledana i potvrdila njegovu sumnju.

Potez hrvatskog skijaša oduševio je svijet, a Zubčić je u razgovoru za Večernji list objasnio zašto je postupio na taj način.

'Kada sam ušao u cilj imao sam osjećaj da nešto nije u redu i zatražio sam od svog trenera Sergeja Komarova da pogledam snimku i shvatio da sam haklao. No, suci to očito nisu vidjeli i ja sam to mogao prešutjeti', rekao je Zubčić pa je dodao:

'Prije svega tako sam odgojen. Osim toga, ja skijanje treniram cijeli život i očekujem da sport bude oaza poštenja. Jest, mogao sam ja s povoljnim zaostatkom napadati visok plasman, što se u drugom laufu pokazalo itekako moguće, no ja ne želim tako doći do bodova. Čestitaju mi ljudi sa svih strana. Nije mi jasno što sam ja to učinio tako veliko. Ja sam samo napravio ono što bi svaki sportaš trebao učiniti.'