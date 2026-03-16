Postoji li Bog? Zašto postoji zlo ako Boga ima?: Fra Ante Vučković odgovara na najintrigantnija pitanja

Hrvatsko će nadzemlje, u srijedu 18. ožujka 2026. održati rođendanski susret pod nazivom "AKO BOGA NEMA...".

Postoji li Bog? Zašto postoji zlo ako Boga ima? Kako bi izgledao ovaj svijet da Boga nema? Koliko sigurni možemo biti u postojanje Boga? Može li Bog stvoriti kamen koji ne može podići?

Na ova i na brojna druga pitanja odgovor će nam dati omiljeni fratar, umirovljeni profesor sa KBF-a u Splitu i veliki obožavatelj biciklizma, fra Ante Vučković.

Program će se održati u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu s početkom u 20:30 sati (Ulica Zrinsko Frankopanska 19, Split).

- Budući da se radi o jako važnoj i intrigantnoj temi, vjerujemo da će biti jako poučno i interesantno te Vas pozivamo da dođete - stoji u priopćenju Hrvatskog nadzemlja.

Na susretu će biti prikazani i dramski uratci iz radionice Hrvatskoga nadzemlja, a za glazbenu animaciju susreta zaduženi su mladi iz SKAC benda.