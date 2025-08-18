Close Menu

Postavljena meteo postaja u Makarskoj: podaci u realnom vremenu i potpuno besplatni

Sjajne vijesti za stanovnike, poljoprivrednike, pomorce....

U Makarskoj postavljena nova meteorološka postaja koja je od sada dostupna široj javnosti putem aplikacije Neverin.

Postaja pruža ažurne podatke o temperaturi zraka, vlažnosti, tlaku, vjetru, oborinama i UV indeksu, koji su korisni stanovnicima, poljoprivrednicima, pomorcima i svim zainteresiranima za praćenje vremenskih uvjeta u stvarnom vremenu.

Postaja je dio Neverin meteorološke mreže, koja obuhvaća više od 1000 aktivnih lokacija u Hrvatskoj i regiji što predstavlja najbrojniju mrežu meteoroloških postaja u Hrvatskoj.

