Postavljena meteo postaja u Makarskoj: podaci u realnom vremenu i potpuno besplatni

U Makarskoj postavljena nova meteorološka postaja koja je od sada dostupna široj javnosti putem aplikacije Neverin.

Postaja pruža ažurne podatke o temperaturi zraka, vlažnosti, tlaku, vjetru, oborinama i UV indeksu, koji su korisni stanovnicima, poljoprivrednicima, pomorcima i svim zainteresiranima za praćenje vremenskih uvjeta u stvarnom vremenu.

Postaja je dio Neverin meteorološke mreže, koja obuhvaća više od 1000 aktivnih lokacija u Hrvatskoj i regiji što predstavlja najbrojniju mrežu meteoroloških postaja u Hrvatskoj.