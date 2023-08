Posljednji sati za mjesto u parku Za sva vrimena na idućoj svečanosti!

Ovaj četvrtak 3. kolovoza posljednji je dan za sve one koji još uvijek nisu postali stanovnici parka Za

sva vrimena, a htjeli bi nazočiti svečanoj dodjeli pločica s imenom i prezimenom 13. kolovoza.

Jedinstveni navijački Park iz mjeseca u mjesec se sve više puni, sve je više onih koji su odlučili Za sva

vrimena pozicionirati se uz Hajduk, a to, posljedično, znači i da je u Parku sve manje mjesta.

Tisuće je navijača, Torcidinih podružnica i Društava prijatelja koji su upisali svoje ime u Park, a mnogi

od njih će repliku pločice dobiti na svečanosti koja će se održati u prijepodnevnim satima nedjelje 13.

kolovoza, na dan utakmice sa Slaven Belupom na Poljudu.

Svi oni koji do večeras u ponoć uplate 1000 eura, bez obzira da li će to učiniti jednokratnom uplatom

ili na rate, dobit će automatski i pozivnicu za predstojeću svečanost do koje je ostalo još manje od 10

dana.

S obzirom na broj ograničenih mjesta, nimalo nas ne iznenađuje veliki interes za ovu navijačku priču s

elementima hajdučke vječnosti.

Sve potrebne informacije o upisu u Park svi zainteresirani mogu doznati na https://nashajduk.hr/za-sva-vrimena/.