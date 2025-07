Posljednji ispraćaj Marija Garbera, velikana hrvatskog sportskog novinarstva

Danas su na splitskom groblju Lovrinac obitelj, brojne kolege, prijatelji i poštovatelji, ispratlili velikog novinara Marija Garbera.

Ostavio je Mario Garber neizbrisiv trag, pogotovo u Slobodnoj Dalmaciji, gdje je godinama radio kao urednik i novinar u sportskoj redakciji, njegovi tekstovi čitali su se i čekali kao nešto posebno. Bio je to novinarski poeta, veći i širi od same sportske redakcije i iznošenja činjenica, rekli bi smo i najveći sportski novinar kojeg je ovo podneblje Dalmacije imalo. Dovoljno je pročitati njegove knjige : "Hajduk u sto i jednoj priči" o slavnim danima splitskih Bijelih ili onu "Prvoplastika- Basketballada by Split" o titulama splitskih "Žutih" koje kad ih čitamo nas sportske zanesenjake posebno kraj srca zazebe.

Tako su danas na splitskom Lovrincu Marija Garbera ispratili brojne kolege, sportski djelatnici i prijatelji: Mijo Grabovac, Slaven Alfirević, Matko Biljak, Luka Radman, Davor Burazin, nekadašnji predsjednik KK Split Domagoj Maroević i mnogi drugi.

"Mi smo Marijevi učenici", rekao je jedan novinar drugom, dok je povorka kretala.

Adio, gospodine Garber! Hvala Vam za sve one priče, kad smo upijali Vaše tekstove, pogotovo za onu veliku knjigu "Hajdukova 71." , koju kao bibliju hajdukologije čuvamo na kantunalima, kao poeziju nogometa i uspomena.