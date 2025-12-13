Posljednji dan spektakla u Dioklecijanovim podrumima

Split Underground potvrdio je svoj status jednog od najupečatljivijih zimskih događanja u Splitu, transformirajući podrume Dioklecijanove palače u centar vrhunske zabave i hedonizma. Manifestacija uspješno spaja bogatu povijesnu baštinu s modernim urbanim ritmom, što je privuklo raznoliku publiku i potvrdilo da Split ovim festivalom dobiva sadržaj koji nadilazi lokalne okvire.

Hedonizam i dalmatinske delicije

Ovaj jedinstveni adventski događaj istaknuo se iznimnom gastronomskom i enološkom ponudom. Uz atraktivan glazbeni program, posjetitelji su uživali u degustacijama brojnih vina, likera i ginova, koje je pratila selekcija dalmatinskih delicija. Na štandovima su se nudili proizvodi s pršutom i tartufima, razne vrste sira, domaće kobasice te tradicionalni proizvodi u staklenkama, stvarajući bogato predblagdansko ozračje.

Ipak, Split Underground nije bio samo gozba za nepce. Poseban naglasak stavljen je na interaktivne elemente; iznimno popularne bile su Art Painting radionice, koje su spajale kreativnost i opušteno druženje uz piće.

Finale danas do 22 sata

Split Underground traje još samo danas, što je posljednja prilika za sve koji žele iskusiti ovaj spoj kulture, gastronomije i vrhunske zabave.

Manifestacija je otvorena od 16:00 do 22:00 sata, a posjetitelje u finalu očekuje izvanredan glazbeni program uz nastupe vokalista.