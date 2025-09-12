Posljednja snimka Gabi Novak: Objavljena nova verzija pjesme Nada

Nekoliko tjedana prije svoje smrti, Gabi Novak snimila je novu verziju svog legendarnog hita "Nada", koja je sada i službeno objavljena. Emotivnu pjesmu otpjevala je 22. lipnja u studiju Croatia Recordsa, dok je glazbenu podlogu snimio Royal Philharmonic Orchestra u slavnom londonskom studiju Abbey Road (Studio One) još 28. svibnja.

Snažni stihovi pjesme ne ostavljaju nikoga ravnodušnim, a jedan od najdirljivijih glasi:

"Kad odu svi u kasni sat, s nama samo još vinski brat. Prođe ponos i kiša pada, ona kuca na vrata grada."