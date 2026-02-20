Posljedice nevremena u Splitu: Stablo se srušilo na parkirano vozilo

Zbog obilnih kiša i natopljenog tla došlo je do pada stabla kod zgrade u Radničkoj ulici 9, pri čemu je oštećeno vozilo parkirano na nogostupu.

Na mjesto događaja odmah su izašli vatrogasci, a očekuje se i dolazak policije koja će obaviti očevid.

Iz Gradskog kotara Gripe apeliraju na tvrtku Parkovi i nasadi Split da prvog radnog dana ukloni raspilano deblo i grane nakon što vatrogasci završe svoj dio intervencije.

Zahvalili su i građanima koji su pravodobno obavijestili nadležne službe i predstavnike kotara o incidentu.