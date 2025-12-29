Poslani prvi pozivi za zdravstvene preglede za temeljno vojno osposobljavanje

Jutros su iz Ministarstva obrane poslani prvi pozivi na obvezne zdravstvene preglede za popunu prvog naraštaja ročnika za novouvedeno temeljno vojno osposobljavanje, priopćeno je službeno iz MORH-a. Upućeno je oko 1200 poziva na zdravstvene preglede, a primit će ih mladići rođeni 2007. koji imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj, piše Večernji.

“Pozivi se šalju poštom iz područnih odjela za poslove obrane, a novaci ih u svojim poštanskim sandučićima mogu očekivati u roku od sedam dana. Za popunu prvog naraštaja ročnika upućeno je oko 1200 poziva na zdravstvene preglede koji su planirani u drugoj polovici siječnja. Zdravstveni pregledi novaka provodit će se u Vojno zdravstvenom središtu Ministarstva obrane - Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu, ali i u lokalnim ustanovama medicine rada. Područni odjeli za poslove obrane u Osijeku, Požegi, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Pazinu, Rijeci, Gospiću i Virovitici upućivat će novake na preglede u zdravstvene ustanove unutar svog područja. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske osigurat će nadoknadu troškova prijevoza kandidatu za dolazak na zdravstveni pregled i psihologijsko ispitivanje, organiziranjem prijevoza ili isplatom troška najjeftinije karte javnog prijevoza za dolazak i povratak do mjesta obavljanja pregleda. Preglede kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu obavljat će liječnici specijalisti medicine rada”, kaže se u priopćenju MORH-a.

Zdravstveni pregled sastoji se od općeg liječničkog pregleda, psihologijskog ispitivanja, mjerenja visine i težine, ispitivanja vidnih i slušnih sposobnosti, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG-a, pregleda ostalih specijalista medicine i drugih dijagnostičkih pretraga i pregleda prema indikaciji. Novaci su dužni ponijeti svu medicinsku dokumentaciju relevantnu za utvrđivanje njihova zdravstvenog stanja. “Oni novaci koji budu ocijenjeni sposobnima za vojnu službu bit će upućeni na temeljno vojno osposobljavanje ili mogu, u skladu sa Zakonom o obrani, iskazati prigovor savjesti i obavljati civilnu službu. Zakon je propisao slučajeve u kojima se može ostvariti pravo na odgodu temeljnog vojnog osposobljavanja, primjerice za studente i sportaše. Novaci ocijenjeni sposobnima za vojnu službu pozive za služenje temeljnog vojnog osposobljavanja zaprimit će tijekom veljače 2026., dok se početak obuke očekuje početkom ožujka 2026. u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. U prvom naraštaju planiran je raspored do 800 ročnika na te tri vojne lokacije. Temeljno vojno osposobljavanje traje dva mjeseca i obuhvaća temeljne vojničke vještine, rukovanje osobnim naoružanjem i suvremenom opremom, uključujući besposadne sustave, pružanje prve pomoći, osnove samoobrane te upoznavanje s ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata”, dodaje se u priopćenju MORH-a.

Ročnici za vrijeme temeljnog vojnog osposobljavanja imaju pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od oko 1100 eura neto. Uz financijsku naknadu, ročnicima se priznaje dva mjeseca radnog staža te ostvaruju jednokratnu prednost pri zapošljavanju na neodređeno pod jednakim uvjetima u državnim tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave. Ročniku koji je zaposlen prava iz radnog odnosa miruju te za vrijeme služenja temeljnog vojnog osposobljavanja ne može dobiti otkaz, objašnjavaju iz MORH-a.

Po završetku temeljnog vojnog osposobljavanja osobe se mogu prijaviti za djelatnu vojnu službu i graditi profesionalnu karijeru u Oružanim snagama Republike Hrvatske, dok se ostali raspoređuju u pričuvni sastav Hrvatske vojske. Više informacija dostupno je u Velikom vodiču kroz temeljno vojno osposobljavanje na službenim mrežnim stranicama Ministarstva obrane Republike Hrvatske.