Posjetila su ga i poznata lica! Ovakav festival u Splitu ne propuštaš danas!

Split Underground ponovno je pretvorio podrume Dioklecijanove palače u najživlju točku grada, a ovogodišnje adventsko izdanje već sada potvrđuje status jednog od najupečatljivijih zimskih događanja u Splitu. Povijesni kameni hodnici ispunjeni su bojama, glazbom, mirisima delicija i čašama koje se neprestano podižu, dok se energija festivala širi iz svakog kutka podzemlja.

Ovo nije još jedan adventski event koji se obilazi usput. Split Underground je iskustvo koje te uvuče i zadrži, mjesto na kojem vrijeme gubi smisao, a večer se pretvara u niz spontanih trenutaka koji se pamte još dugo nakon izlaska na hladan zrak Rive.

Posebnu pažnju privukle su paint and wine radionice by Art Bottega Studio, koje su se po prvi put predstavile u splitskom izdanju festivala i odmah pokazale kao apsolutni hit. Spoj umjetnosti, vina i druženja privukao je velik broj posjetitelja, a interes je toliki da se mjesta popunjavaju iznimno brzo. Upravo taj interaktivni segment daje Split Undergroundu dodatnu dimenziju i jasno ga razlikuje od klasičnih adventskih programa.

Da je riječ o događaju koji je nadišao lokalne okvire potvrđuje i dolazak poznatih osoba. Festival su posjetile supruga nogometaša Ivana Rakitića, kao i novinarka Damira Gregoret, što dodatno potvrđuje da Split Underground postaje nezaobilazno mjesto zimskog društvenog života grada.

Publika je raznolika, domaći posjetitelji, turisti, kreativci i ljubitelji dobre atmosfere, a komentari koji se najčešće čuju govore o oduševljenju konceptom, prostorom i energijom. Split i Dalmacija ovim festivalom dobivaju sadržaj koji poštuje povijesnu baštinu, ali joj daje suvremeni ritam i snažan urbani karakter.

Split Underground traje još samo danas. Festival je otvoren od 16 do 22 sata, a posjetitelje očekuje i odličan vokal Jelene Buble i Antonia Dragojevića. Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio, kao i na ulazu dok ih još ima.

Ako tražiš advent s karakterom, snažnom atmosferom i ozbiljnom dozom dobre energije, ovo je posljednja prilika. Vidimo se u podzemlju Splita.