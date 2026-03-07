Posebnim letom Croatia Airlinesa iz Saudijske Arabije u Zagreb vraćeno 150 osoba

Posebnim repatrijacijskim letom Croatia Airlinesa na relaciji Rijad – Zagreb u subotu poslijepodne u Hrvatsku je vraćeno 150 osoba, među kojima je 27 djece, koji su se zatekli na Bliskom istoku nakon američko-izraelske vojne operacije protiv Irana.

Riječ je o drugom repatrijacijskom letu u kojem sudjeluje Croatia Airlines nakon što je 6. ožujka u ranim jutarnjim satima u Zagreb sletio zrakoplov Croatia Airlinesa iz Dubaija sa 157 hrvatskih državljana, među kojima je bilo 11 beba.

Prioritet i na ovom letu imale su najranjivije skupine hrvatskih državljana iz Katara, Kuvajta i Bahreina. Zrakoplov Croatia Airlinesa iz Rijada je poletio u subotu iza 15 sati, a u Zagreb je sletio oko 20:30 sa 123 hrvatska državljana te 27 stranih državljana, većinom građana Europske unije.

Kapetan Andre Šarinić nakon uspješnog slijetanja istaknuo je kako se, operativno gledano, svaki let planira vrlo detaljno, no ovakve operacije ipak se razlikuju od ostalih.

-Sigurnost nam je na svakom letu na prvom mjestu, no svjesni smo da u ovakvim misijama, za razliku od redovnih linija, naši putnici dolaze iz vrlo neizvjesnih okolnosti te im ovaj let označava povratak kući i osjećaj sigurnosti. Upravo ta dimenzija čitavoj operaciji daje dodatnu težinu i odgovornost, a cijeloj posadi veliko je zadovoljstvo što smo pomogli našim sugrađanima da se sigurno vrate kući, rekao je Šarinić.

Iz Croatia Airlinesa podsjećaju da je ta kompanija prvi nacionalni avioprijevoznik iz Europske unije koji je dobio odobrenje za repatrijaciju državljana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a današnji let iz Saudijske Arabije također je organiziran u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.

Sudjelovanje u repatrijacijskim misijama još je jedna potvrda uloge nacionalnog avioprijevoznika u kriznim situacijama, ističu. Croatia Airlines zahvaljuje posadama i svim zaposlenicima koji su u vrlo kratkom roku omogućili realizaciju ove operacije i siguran povratak hrvatskih državljana u domovinu, piše Novi list.