Posebna gesta u Rijeci: Frizerka darovala besplatno šišanje prvašićima

Kako bi prvašići u školu došli tip-top sređeni - odnosno s lijepom frizurom i svježe ošišani - u Rijeci se pobrinula frizerka Maja Vucić. Za njihov veliki dan - odlučila im je darovati besplatno šišanje i frizuru - i to baš onakvu kakvu su si sami poželjeli, piše HRT.

Rita idući tjedan kreće u 1. razred. A pripreme su u punom jeku.

- Ošišala bi se do ramena, rekla je Rita Vucić.

Zamislila je frizuru koju frizerka mora napraviti. - Kovrčavu! Za prvi dan škole, dodala je Rita.

Razlozi zbog kojih Rita želi najljepšu frizuru su pomalo neobični, no iskreno dječji.

- Zato da dobiješ najbolju učiteljicu, istaknula je Rita.

A stigla je s prijateljicom Elenom! I ona je tu po zadatku.

- Da se ošišam, rekla je Elena.

Elena seli s Drenove, pa će krenuti u školu u kojoj nikoga ne poznaje. Motiv za frizuru je potpuno drugačiji od Ritinog.

- Da ti se ne rugaju, dodala je Elena.

- Dovela sam ju da može imati lijepu frizuru za 1. dan škole, jer pogotovo curicama je važno da one lijepo izgledaju i da se samim time bolje i osjećaju, istaknula je Elenina mama Tamara Molnar.

A s novom frizurom će se prije i svidjeti novim prijateljima.

- Prvašiće sam odlučila šišati, jer neki mi dolaze već godinama i njima je taj prvi dan škole važan događaj u životu i onda sam tako kad sam otvorila salon došla na ideju - zašto im ne bi uljepšala taj dan, naglasila je vlasnica frizerskog salona Maja Vucić.

Na frizuru u ovaj frizerski salon stižu djeca ne samo iz Rijeke, nego i iz drugih županija.

- Danas je počela ta akcija i danas ih je već bilo sedam, osam! Iz svi dijelova ih je bilo - Matulji, Opatija, poručila je Vucić.

Iako gubi dio zarade, jer u to vrijeme ne može raditi ostale frizure, Maja Vucić već pet godina - ne posustaje.

- S obzirom koliko se potroši, sveukupno na školu, na pribor i na sve to, mislim da je ovo stvarno jedna divna gesta, kazala je Tamara Molnar.

I upravo zbog nje, riječke mame još više vole frizerku Maju.