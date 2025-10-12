"Poseban kuriozitet je da je planulo na lokaciji na kojoj je zapilano 63 stabla. Slučajno?"

Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca i novom sustavu za rano otkrivanje požara, u nedjelju je na Marjanu uspješno spriječen veći požar. Protupožarna kamera smještena na Čiovu detektirala je dim, a vatrogasne snage su intervenirale gotovo odmah nakon dojave.

Prema informacijama koje je podijelio Srđan Marinić, poznati aktivist i predsjednik Društva Marjan, od trenutka dojave do dolaska vatrogasaca izgorjelo je svega 15 kvadrata suhog raslinja. Brza reakcija spriječila je širenje požara, čime je novi sustav ranog upozoravanja ponovno dokazao svoju efikasnost.

Zanimljivost, ili kako Marinić navodi, "poseban kuriozitet", jest da je požar izbio upravo na lokaciji gdje je ranije ove godine zapilano 63 stabla pa se pita – slučajnost ili ne?

Podsjetimo, sustavi za rano otkrivanje dima i požara postavljeni su diljem Splitsko-dalmatinske županije u sklopu modernizacije protupožarne zaštite, a ova intervencija još je jedan primjer njihove važnosti u prevenciji većih katastrofa.