Pošast napala dalmatinski grad: "Bilo je problema u Domu zdravlja, pokušavaju ući u kuće"

U proljeće i jesen obavezno se provode deratizacija i dezinsekcija. Otrov za glodavce spušta se u vrgoračke šahtove. Unatoč mjerama opreza građani se sve češće susreću s neželjenim gostima.

"To je Bože sačuvaj, gore nego troskot u polju, nikako ga istrijebiti", rekao je Ladi. "Ima ih na šetnjici, u Ercegovu selu, u Domu zdravlja... Ne možete dobiti doktora jer su prerezali kablove. Pokušavaju ući u kuću i oko nje", ispričala je Brankica.

Nisu ovo prvi ili jedini problemi, svi se dobro sjećaju nadrealne situacije od prošle godine. Danima su se prolaznici pitali u čemu je problem.

"Bilo je problema u Domu zdravlja, ali to su neki izolirani problemi. Mi kao grad, naše komunalno redarstvo, redovno provodi deratizaciju i dezinsekciju, čak i po potrebi više puta. Mislim da dosad nije bilo nekih velikih problema", poručio je gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg za Novu TV.

I uvjeravaju - ni miševa ni štakora nema više no inače. Međutim, građani se ne slažu.

"Oko kuće ih je bilo, pa smo stavljali otrove i mamce, sredili smo ih. To se dogodilo prije otprilike 10 do 15 dana", ispričala je Slavica.

Vrgorčani pribjegavaju raznim metodama.

"Mačku imam, a miša nisam vidjela. Očito je to rješenje - imati mačku koja voli biti vani i čuvati kuću od štakora i zmija", poručila je Smiljana. "Ja idem po novo ljepilo za miševe, pa ćemo vidjeti", nadodala je Brankica.

Ovih glodavaca sve je više, a osim deratizacije važno je i pravilno odlaganje otpada. Možda onda i instalacije ostanu čitave.