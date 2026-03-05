Posađeno 15.000 sadnica na Marjanu

Sukladno Programu gospodarenja za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Grad Split proveo je planirano pošumljavanje park-šume Marjan za 2025. godinu. Ugovorena je sadnja ukupno 15.000 sadnica u nekoliko faza te je plan pošumljavanja u cijelosti realiziran.

Sadnja je provedena stručno i planski, uz odabir vrsta prilagođenih lokalnim uvjetima, s ciljem dugoročne stabilnosti i povećanja bioraznolikosti šumskog područja.

"Važno je naglasiti kako se redovito održavanje i obnova ne preklapaju sa sanacijom. Po završetku sanacije šteta nastalih uslijed vjetroloma, tijekom ove godine izradit će se novi, ažurirani plan sadnje, prilagođen stvarnom stanju na terenu te usmjeren prema stvaranju otpornije i stabilnije šumske sastojine.

Cilj je dugoročno očuvati Marjan kao zelena pluća grada, prostor rekreacije, prirodne baštine i važan dio identiteta Splita", kažu iz Grada Splita.