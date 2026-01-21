Poraz od Italije zaustavio Hrvatsku na putu prema polufinalu

Hrvatska vaterpolska reprezentacija ostala je bez plasmana u polufinale Europskog prvenstva nakon poraza od Italije rezultatom 13:10 u trećem kolu druge faze natjecanja. Momčad izbornika Ivice Tucka sada će igrati utakmicu za peto mjesto protiv Španjolske, dok su se Talijani izborili za polufinalni ogled s domaćinom Srbijom.

Ovim ishodom hrvatske “Barakude” drugi su uzastopni veliki turnir završile bez borbe za medalju. Podsjetimo, na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu Hrvatska je također zauzela peto mjesto, nakon teškog poraza od Mađarske u četvrtfinalu, gdje je slavila mađarska reprezentacija rezultatom 18:12.

Tekst se nastavlja nakon oglasa