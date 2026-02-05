Porat u Kaštel Novom kreće u potpunu rekonstrukciju. Projekt je vrijedan milijun eura, a radovi kreću na jesen

Sportsko ribolovni klub "Ugor" iz Kaštel Novog organizirao je skup članova "Ugora", mještana Kaštel Novog te svih potpisnika peticije za sanaciju lukobrana porta u Kaštel Novom. Zabrinuti Novljani okupili su se u prostorijama Katoličkog doma, kako bi s mjerodavnim osobama razgovarali o sanaciji novskog porta i rive koja je na nekoliko mjesta urušena. Samom skupu, osim članova "Ugora", predsjednika kluba Željka Plazonića, sudjelovao je i ravnatelj Županijske Lučke uprave Domagoj Maroević te direktor firme Plov put Ivan Udovičić. Ovo je drugi sastanak koji je organiziran s Lučkom upravom kako bi se razgovaralo o sanaciji luke Kaštel Novi.

- Nakon sinoćnjeg velikog nevremena svi smo mogli vidjeti što znači imati neuređenu lučicu. Prošla je godina dana od našeg zadnjeg sastanka gdje smo se svi složili kako je stanje naše luke u Novom alarmantno i kako joj je pod hitno potrebna obnova. Ravnatelj Maroević će nas izvijestiti o trenutačnom stanju i aktivnostima koje nas očekuju - kazao je na Plazonić.

- Od našeg zadnjeg sastanka Lučka uprava je krenula u proces preuzimanja novske luke i tada smo najavili kako će Lučka uprava napraviti projektnu dokumentaciju sanacije obalnog pojasa odnosno lukobrana u Kaštel Novom. Ono što se promijenilo od našeg zadnjeg susreta je to da je stanje lukobrana lošije nego što smo vidjeli u prvim istraživanjima. Nažalost, ovdje neće biti riječ o sanaciji nego o potpunoj rekonstrukciji lukobrana te ishođenju građevinske dozvole - pojasnio je Maroević.

U međuvremenu je pokrenuta ocjena utjecaja na okoliš a po mišljenju konzervatora nema ni jedne ozbiljne prepreke za građevinsku dozvolu. Po riječima Maroevića građevinska dozvola trebala bi biti ishođena do ljeta, a rekonstrukcija bi trebala početi tijekom jeseni.

- Što se lukobrana tiče najveći problem je što je na jednom dijelu 30 cm iznad mora, a na nekim dijelovima puno niže ili više tako da je potrebno nivo podići na 90 cm. Kad radimo novu luku ona se radi na 1.10 m visine ali ovdje nemamo toliki manevar. U sklopu projekta ići će i nadogradnja lukobrana koji ćemo ostaviti za drugu fazu. Radovi će trajati oko 9 mjeseci te je ovo jedan ozbiljan projekt vrijedan oko milijun eura - pojasnio je Maroević.

Većinu mještana koji imaju brodice u novskom portu zanimalo je izmještanje brodica tijekom radova ali po riječima ravnatelja Maroevića samo dio brodica će biti potrebno izmjestiti radi radova. Svi oni koji imaju ugovor s Lučkom upravom bit će prebačeni u neku drugu kaštelansku luku.

U planu je izrada i luke u Gabinama u neko dogledno vrijeme ali sve ovisi o ishođenju građevinske dozvole.