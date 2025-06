Popularni holivudski negativac oduševljen Dalmacijom, želi doći u Split

On je zlatni dečko njemačke kinematografije i omiljen holivudski negativac s nominacijama za Zlatni globus, koji govori pet jezika. Čim je sletio u Lijepu Našu, bacio se na učenje hrvatskog. Daniel Bruhl, gost festivala Slano film days, za IN magazin otkrio je ostaje li na našoj obali, kako se nosi s igranjem mračnih zlikovaca i zašto mu je u tome od velike pomoći - supruga.

Daniel Brühl u Hollywoodu je dobro poznato, etablirano ime, no ovaj ponosni Europljanin njemačko-španjolskog podrijetla impresionira s mnogo više od statusa hollywoodske zvijezde. Govori njemački, španjolski, katalonski, portugalski i francuski jezik, a, čini se, ako treba i hrvatski.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

''Prvi put sam u Hrvatskoj, ali baš sam pričao Miri kako imam puno prijatelja Hrvata, ali eto prvi put sam tu i koja bolja prilika od festivala. Znam koliko moj prijatelj Ruben voli Slano i festival pa ga nisam htio propustiti'', govori Daniel.

''Da je divno povijesno mjesto i baš zbog tih ljudi koje sam poznavao želio sam je i sam bolje upoznati. Namjeravam ostati duže jer bila bi šteta da ostanem samo par dana, dolazi i moja obitelj i pokušat ćemo vidjeti što više možemo, ali neće mi ovo biti posljednji put ovdje, moj blizak prijatelj je i Zadra, želim otići do Splita posjetiti što više mjesta, ali vjerojatno idući put''.

Ovaj zlatni dečko njemačke kinematografije i predstavnik europske glumačke elite, kako mu laskaju, poznat je po igranju moralno kompleksnih likova, nerijetko zlikovaca, i to onih iz njemačke ratne prošlosti. No odlučno je odbio ponude da igra Hitlera, kao i bilo kojeg visoko rangiranog nacista.

''Ne želim biti ograničen zbog svog njemačkog podrijetla i jednog mračnog poglavlja u našoj povijesti, ne kažem da ne bih opet glumio takve likove, već sam to radio u prošlosti sa Quentinom Tarantinom gdje sam tumačio takvu ulogu ali u njegovoj verziji prošlosti koja je bila jako zanimljiva pa nisam mogao odbiti jer scenarij je bio tako dobar. Ali kad se radi o klišeiziranim njemačkim likovima onako kako nas stranci često vide a previše su plošni, onda me to ne zanima''.

Od vozača Formule 1 Nikija Laude do Karla Lagerfelda, ili pak marvelova zlikovca, Danielova lepeza uloga rijetko se viđa. Dok je na njemačkom terenu gotovo uvijek u ulozi romantičnog junaka, Hollywood ga obožava gledati kao antagonista''.

Bi li ikad surađivao s hrvatskom produkcijom?

''Definitivno, gdje god je dobra priča, nije mi važno odakle je, ne mora dolaziti iz Hollywooda, velik sam fan europske kinematografije i smatram se veoma europskim, kao što ste rekli moja obitelj je odasvud zato me jako zanima rad u Europi koju smatram domom zbog svojeg bogatstva raznolikosti'', zaključio je.