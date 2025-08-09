Poplave u Kini: Najmanje 10 mrtvih, 33 nestalih

Najmanje 10 ljudi je poginulo, a 33 se vode kao nestale nakon poplava u okrugu Yuzhong u sjeverozapadnoj kineskoj provinciji Gansu, izvijestili su kineski državni mediji u petak, piše Indian Express.

Obilne kiše od četvrtka izazvale su bujične poplave i najmanje jedno klizište u planinskim područjima u blizini grada Lanzhoua, prema državnoj televiziji CCTV. Pljusak je prekinuo opskrbu strujom i telekomunikacijskim uslugama u području planine Xinglong, zbog čega je više od 4000 ljudi ostalo blokirano u četiri sela.

Tri osobe su nestale nakon klizišta u selu Maliantan u okrugu Yuzhong kasno u četvrtak. Maksimalna količina oborina u tom području dosegla je 195 milimetara (7,7 inča) do ranih sati u petak, prema lokalnim vlastima Lanzhoua.

Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na sveobuhvatne napore spašavanja i sprječavanja poplava. Nekoliko dijelova Kine pogođeno je obilnim kišama. U južnoj metropoli Guangzhou sedam je ljudi poginulo, a sedam drugih je ozlijeđeno nakon što je poplavom izazvano klizište zatrpalo kuće u sjevernom okrugu Baiyun u srijedu.

U Zhengzhouu, glavnom gradu središnje pokrajine Henan, lokalne vlasti zatvorile su škole, urede i tvornice te promet u dijelovima grada koji je 2021. godine pogodio katastrofalne poplave u kojima je poginulo najmanje 292 ljudi.