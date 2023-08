POPLAVE HARAJU Voda nosi sve pred sobom: dio ceste, ugostiteljski objekt, šetnicu...

Drava je danas dostigla rekord u visini vodostaja koji je u 14 sati iznosio 616 centimetara, a trenutno je na 611, piše epodravina.

Situacija je neizvjesna, rizici su veliki, sve su žurne službe na terenu, stotinu vatrogasaca i 50-ak civila čine sve da kuće obrane od poplava, a prvenstveno da ne bude ljudskih žrtava.

Najgora je situacija u Drnju, mještani romskog naselja Autoput su evakuirani u dvoranu škole, a Dravska je ulica na udaru.

Vrhunac vodenog vala očekuje se u noći te sutra do podneva, očekuje se vodostaj od 635 centimetara, a najave su bile i do + 700, što je puno više od 578, povijesnog vodostaja 1972. godine.

Srušen rekord vodostaja za pola metra

– Imat ćemo preklapanje Mure i Drave, koordinacijom je učinjeno pretpražnjenje da bi se omogućio što manji dotok Drave da se utječe na sniženje vodostaja – rekao je Zoran Đuroković, direktor Hrvatskih voda.

Time je srušen rekord za sigurnih pola metra.

– Jasno je da nosi puno neizvjesnosti i rizik se povećava, brane se kuće, više stotina, i tisuću stanovnika. Desetak objekata je u kontaktu s vodom, no to je poplavno područje i nismo tamo ništa mogli. Maksimalno opterećenje će uslijediti u noći uslijediti, bit će tijekom dana, noći, sutra do popodnevnih sati, tak kad utvrdimo vodostaje moći ćemo znati kako će vodni val proći duž toka Drave. U ekstremnim uvjetima prije svega se štite životi građana, a onda materijalna šteta, koju nije moguće izbjeći, no smatramo da situaciju držimo pod kontrolom – rekao je on.

Šoderica je poplavljena, voda nosi sve pred sobom, odronila je i dio ceste te Dom željezničara koji je u prvom redu do jezera. Potopljen je ugostiteljski objekt, kamp, šetnica… piše epodravina.