Ponovno teorije zavjere o cjepivu za gripu, evo što kaže HALMED: "To je tema dezinformatora"

Na Facebook je objavljena fotografija sastava cjepiva protiv gripe proizvođača Sanofi uz sljedeći opis:

"Navali narode, počela je sezona gripe. Preporuka za djecu stariju od 6 mjeseci…uz malo žive i formaldehida. Jer to je formula zdravlja. "

Sastav cjepiva protiv gripe, kao i drugih cjepiva (osobito onih protiv Covida-19) česta su tema dezinformatora. S obzirom na to da je krenula sezona gripe, kao i cijepljenje protiv tog virusa u Hrvatskoj, šire se brojne dezinformacije vezane uz to cjepivo, navodi Faktograf.

Postoji nekoliko vrsta cjepiva protiv gripe i svake godine se izrađuje modificirano cjepivo jer se virus s vremenom mijenja. Na objavljenoj fotografiji sastava cjepiva koji se nalazi na kutiju zaokruženi su tiomersal (organski spoj žive) i formaldehid. Međutim, cjepivo koje je korisnica objavila na Facebooku nije odobreno za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj. Potvrdili su to za Faktograf iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Koja su cjepiva protiv gripe odobrena u Hrvatskoj?

Iz Halmeda su poslali i popis svih cjepiva protiv gripe odobrenih za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj. Prva dva su cjepiva koja sadržavaju tiomersal kao pomoćnu tvar (konzervans) i koja mogu sadržavati formaldehid kao zaostatak iz proizvodnje (količine u tragovima):

-Adjupanrix, cjepivo protiv pandemijske influence (H5N1)

-Foclivia, cjepivo protiv pandemijske influence (H5N1)

Preostalih deset cjepiva mogu sadržavati formaldehid kao zaostatak iz proizvodnje (količine u tragovima):

-Aflunov, cjepivo protiv zoonozne influence (H5N1)

-Fluenz Tetra, cjepivo protiv influence

-Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca, pandemijsko cjepivo protiv influence (H5N1)

-VaxigripTetra, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, četverovalentno cjepivo protiv influence

-Fluarix Tetra suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv influence

-Flucelvax Tetra, cjepivo protiv influence

Što je tiomersal, a što formaldehid i zašto se koriste u proizvodnji cjepiva?

Živa, na koju se autorica objave referira zapravo je tiomersal. Tiomersal je zapravo etil-živa, organski spoj žive za koji nema dokaza o štetnosti. On, kako navode iz Halmeda, nije štetan za ljudsko zdravlje. S druge strane, metil-živa, koja se u manjim količinama može naći u ribi i morskim plodovima, smatra se najtoksičnijim oblikom žive jer je u izrazito visokim koncentracijama dokazano toksična za ljude. Međutim, metil-živa se ne koristi u cjepivima, ističu iz agencije.

Kod cjepiva koje sadrži tiomersal, količina tiomersala u jednoj dozi cjepiva zanemariva je i neusporedivo manja od količine koja se dnevno unosi u organizam putem hrane ili u odnosu na zagađenje okoliša i zraka živom, navode iz Halmeda. Tiomersal u količinama u kojima se može naći u nekim cjepivima nije štetan ni za djecu ni za odrasle te recentna znanstvena ispitivanja, koja su obuhvatila podatke za više od milijun cijepljene djece, nisu pokazala njegovu štetnost.

Također ističu da ako cjepivo sadrži tiomersal, to je jasno navedeno u sažetku opisa svojstava lijeka i uputi o lijeku uz posebna upozorenja vezana uz preosjetljivost koja se navode u dijelu u dijelu 4.4. Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi. Međutim, kao što smo prethodno naveli, niti jedno od cjepiva za gripu koja se koriste za cijepljenje ne sadrži etil-živu odnosno tiomersal.

Halmed: Formaldehid se u cjepivima odobrenim u RH može nalaziti u zanemarivim količinama

Što se pak tiče formaldehida, napominju da se on u ljudi i ostalih sisavaca normalno proizvodi u svim stanicama organizma oksidativnim N-demetiliranjem endogenih (prirodno prisutnih) metaboličkih intermedijera (međuproizvoda). Formaldehid se prirodno nalazi na relativno stalnoj razini od približno 0,1 mM u krvi i tkivima i gotovo potpuno u obliku hidrata, metanediola, s obzirom na pretežno vodenu prirodu, pojašnjavaju iz Halmeda.

Ističu da se on koristi za inaktivaciju virusa ili detoksikaciju bakterijskih toksina. "Proizvodni postupak cjepiva dizajniran je na način da uklanja sva onečišćenja, uključujući i formaldehid, na minimalne i neškodljive količine. U tom slučaju, formaldehid se u nekim cjepivima odobrenim u RH može nalaziti kao zaostatak iz proizvodnog postupka, i to u iznimno malim, zanemarivim količinama", stoji u odgovoru Halmeda na upit Faktografa.

Prema europskim pravilima, kada se formaldehid koristi u postupcima proizvodnje cjepiva, najveća dozvoljena količina slobodnog formaldehida u dozi cjepiva za primjenu iznosi 0.2 g/L (najviše 100 mikrograma/0,5 ml).

"Sadržaj formaldehida ni u jednom cjepivu ne prelazi dozvoljene granice u dozi cjepiva propisane Europskom farmakopejom (najviše 0.2 g/l ili slobodnog formaldehida prisutnog u gotovom lijeku) te je s aspekta kakvoće sadržaj formaldehida u svim cjepivima u skladu s Europskom farmakopejom, koja propisuje standarde kakvoće za lijekove", ističu iz agencije za lijekove.

Zaključno, na fotografiji koju je korisnica Facebooka objavila nalazi se cjepivo koje nije odobreno za promet u Republici Hrvatskoj. Iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode potvrdili su nam da u Hrvatskoj odobrenje za stavljanje u promet ima 12 cjepiva, od kojih su samo tri u prometu odnosno u upotrebi. Tri cjepiva kojima se provodi cijepljenje u Hrvatskoj uopće ne sadrže tiomersal (organski spoj žive) već samo mogu sadržavati formaldehid kao sastojak proizvodnje. Tiomersal je etil-živa, spoj žive za koji nema dokaza o štetnosti za ljudsko zdravlje, a potvrđeno je to i recentnim znanstvenim istraživanjima. Što se pak tiče formaldehida, on se normalno proizvodi u svim stanicama organizma ljudi i ostalih sisavaca te se prirodno nalazi u krvi i tkivima. U cjepivima se koristi za inaktivaciju virusa ili detoksikaciju i to u minimalnim količinama koje ne škode zdravlju ljudi.

S obzirom na sve navedeno, ocjenjujemo da objavi na Facebook profilu privatne korisnice nedostaje kontekst, zaključuju u Faktografu.