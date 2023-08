PONOVNO POTRES U HRVATSKOJ: "Intenzivniji nego prethodni"

U večernjim satima šire riječko područje pogodila su dva manja potresa. Drugi potres jačine 2,2 po Richteru imao je epicentar 17 kilometara od Rijeke, a dogodio se oko 20:44.

"Intenzivniji nego prethodni. Vibriralo je par sekundi", rekao je svjedok.

"Jak kratkotrajni udar", pišu na EMSC-u.

