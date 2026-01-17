Ponovljeni prekršaji skupo koštali vozača: Zatvor, zabrana i oduzimanje vozila

U četvrtak 15. siječnja oko 21.20 sati u Zaprešiću, tijekom nadzora prometa, policijski su službenici u Ulici Dragutina Tadijanovića zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 33-godišnjak.

Obavljenom kontrolom vozila i vozača te obavljenim alkotestiranjem utvrđeno je da 33-godišnjak upravlja vozilom pod utjecajem 1,60 g/kg alkohola u organizmu.

Vozaču, ponavljaču prometnih prekršaja, koji je već ranije dva puta pravomoćno kažnjen za počinjenje prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola iznad 1,50 g/kg u organizmu, sukladno članku 229. stavku 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a temeljem članka 76. a Prekršajnog zakona, privremeno je, do donošenja sudske odluke o prekršaju, oduzet osobni automobil kojim je upravljao u vrijeme počinjenja prekršaja.

Vozač je uhićen i smješten u Jedinicu za zadržavanje i prepratu Policijske uprave zagrebačke do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je doveden na nadležni prekršajni sud.

Optužnim prijedlogom policija je predložila da se vozača proglasi krivim, kazni kaznom zatvora u trajanju od 60 dana te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Ujedno predloženo je da mu se vozilo oduzme trajno i bez naknade u korist Republike Hrvatske.

Nepravomoćnom presudom vozač je proglašen krivim te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 30 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 12 mjeseci kao i trajno oduzimanje osobnog automobila kojim je upravljao.