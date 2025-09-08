Ponosni roditelji, Nives i Goran ispratili sina u školu: "Sretno svim prvašićima, ali i roditeljima"

Prvi školski dan donio je uzbuđenje i u obitelj Ivanišević. Legendarni tenisač Goran i njegova supruga Nives emotivno su ispratili sina Olivera u prvi razred osnovne škole.

Na svom Instagramu Nives je podijelila trenutak ispunjen ponosom i emocijama:

"I mi smo danas imali prvi dan škole 🤍 Sretni moj mali anđele i sretno svim školarcima, osobito prvašićima 🤍 A i roditeljima, naravno 🤗", napisala je uz fotografiju koja je izazvala lavinu čestitki.

Mali princ obitelji Ivanišević

Oliver, koji je jučer proslavio sedmi rođendan, u kratkom je vremenu postao središte života svojih roditelja. Nives ga naziva "malim anđelom", a Goran u ranijim je intervjuima isticao kako je upravo Oliver unio novu energiju i dodatnu radost u obitelj. Iako Goran već ima dvoje odraslije djece iz prijašnjeg braka – Amber Mariju i Emanuela – Olivera doživljava kao posebno životno iznenađenje.

Godina puna novih izazova i uspjeha

Posljednjih godinu dana za Nives i Gorana obilježili su brojni važni trenuci. Goran je kao trener pratio teniske uspone, a prošlog ljeta i emotivno se oprostio od trenerske suradnje s Novakom Đokovićem. Iako je sportska javnost nagađala o njegovim daljnjim planovima, Goran je jasno dao do znanja da mu obitelj ostaje prioritet.

Nives je u međuvremenu nastavila graditi svoju medijsku i književnu karijeru. Njezin Instagram profil često otkriva tople obiteljske trenutke – od putovanja, zajedničkih večera, pa sve do malih kućnih rituala. Posebno su se istaknule njihove obiteljske avanture na putovanjima – prošle zime boravili su u Tirolu, gdje su uživali u skijanju i zimskim radostima, a ovog ljeta obitelj je vrijeme provodila između Zagreba, Splita i Hvara.

Iako je Nives prošle godine imala nekoliko poslovnih izazova, Goran je uvijek bio uz nju, što se moglo vidjeti i u njezinim objavama – uz njega je, kako sama kaže, "lakše nositi i najteže dane". Zauzvrat, Nives je bila Goranu velika podrška u teniskim trenucima, pa i u onima kada su se javno komentirali njegovi sportski uspjesi i porazi.

Bez obzira na profesionalne uspone i medijsku pažnju, obitelj Ivanišević ostaje posvećena svakodnevici i djeci. Oliver je, po svemu sudeći, njihova najveća inspiracija. Njegov prvi dan škole bio je još jedan podsjetnik koliko brzo vrijeme prolazi i koliko se životne radosti često kriju u jednostavnim, ali neprocjenjivim trenucima.