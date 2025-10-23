Ponosni otac: Jolina najstarija kćer slavi rođendan, na Instagramu je prate tisuće

Popularni pjevač Joško Čagalj Jole još je jednom pokazao koliko je ponosan na svoju obitelj. Na Instagramu je podijelio dirljivu fotografiju s kćeri Ivom Čagalj, kojom joj je čestitao 19. rođendan.

Na slici Jole pozira nasmijan, u zagrljaju svoje najstarije kćeri, a uz fotografiju je kratko i emotivno napisao: “Happy Bday Iva!”.

Iva je ovog ljeta napustila obiteljski dom i preselila u Zagreb, gdje je započela studij. Nedavno je na društvenim mrežama otkrila i svog dečka s kojim je, kako doznajemo, već godinu dana u vezi.