Ponos Kaštela: Gradonačelnik Ivanović ugostio viceprvake Hrvatske!

U Gradskoj vijećnici Grada Kaštela upriličen je prijem za najmlađe kadete Odbojkaškog kluba Ribola Kaštela, koji su ostvarili izniman uspjeh osvojivši drugo mjesto na Prvenstvu Hrvatske u maloj odbojci (U13), održanom u Zadru.

Mladu ekipu primili su gradonačelnik Denis Ivanović i pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i stručne poslove Ivana Modrić, čestitavši im na izvanrednom rezultatu, trudu i predanom radu. Istaknuli su kako su upravo ovakvi uspjesi najbolja promocija Kaštela kao grada sporta te dodatni poticaj za daljnji razvoj mladih sportaša. Ovom prilikom gradonačelnik je ekipi uručio i poklon vaučer s novčanim iznosom kao znak podrške i priznanja za ostvareni uspjeh.

Uz mlade odbojkaše, prijemu su iz kluba nazočili i njihov trener Ante Šuker, trenerica Marina Milkov te pomoćni trener seniora Almir Aganović.

Na završnom turniru u Zadru sudjelovalo je 11 najboljih ekipa iz cijele Hrvatske, a Kaštelani su tijekom natjecanja pokazali iznimnu kvalitetu i borbenost te zasluženo stigli do naslova državnih viceprvaka. Podsjetimo, riječ je o aktualnim prvacima Dalmacije u svojoj kategoriji.

Riječ je o dječacima do 13 godina koji su, uz redovite školske i brojne druge obveze, predanim treninzima uspjeli ostvariti rezultat vrijedan divljenja. Većini je ovo bio prvi nastup na državnom prvenstvu, ali i prva osvojena medalja, što ovaj uspjeh čini još značajnijim.

Ekipa koja je predstavljala Kaštela su: Marijan Ćosić, Roko Perković, Stipe Papak, Ante Vrdoljak, Bepo Vidović, Ante Grozdanić, Frane Šamija, Ivan Ivić, Niko Jerković, Luka Krunić, Mirko Vržina, Leone Corsini, Andrija Kelić, Petar Ukić, Luka Milkov i Toma Peran.

Trener ekipe Ante Šuker istaknuo je kako su dječaci relativno kratko zajedno, budući da je većina njih s treninzima započela tek prošle godine, no unatoč tome brzo su se posložili kao ekipa i pokazali veliki potencijal.

– Ovo je najmlađa kategorija koju imamo, dječaci rođeni 2013. i mlađi. Većini je ovo bilo prvo veliko natjecanje i odmah su ostvarili vrhunski rezultat. U finalu je bilo malo treme, što je i očekivano, ali drugo mjesto u državi veliki je uspjeh i motiv za dalje – kazao je Šuker.

Dodao je i kako klub trenutačno okuplja oko 70 članova te se suočava s izazovima poput nedostatka infrastrukture i konkurencije drugih sportova, no unatoč tome kontinuirano ostvaruje zapažene rezultate.

Gradonačelnik Denis Ivanović naglasio je kako Grad Kaštela nastavlja snažno podupirati sport, kako kroz rad Zajednice sportskih udruga, tako i kroz ulaganja u sportsku infrastrukturu.

– Ponosni smo na naše mlade sportaše i njihove uspjehe. Grad će i dalje ulagati u sport, kako u klubove, tako i u infrastrukturu – od uređenja terena do obnove sportskih dvorana – poručio je Ivanović te klubu uručio poklon vaučer kao poticaj za daljnji rad.

Prijem u Gradskoj upravi još je jedno priznanje mladim odbojkašima za njihov trud i uspjeh, ali i dodatni poticaj za nastavak sportskog razvoja i novih pobjeda.