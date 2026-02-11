"Ponos Dalmacije i povijesna bronca!": Župan Blaženko Boban primio brončane reprezentativce u futsalu

Župan Splitsko dalmatinski Blaženko Boban sa suradnicima: zamjenik Stipe Čogelja, zatim Željko Primorac i Goran Kursar - odjel za sport, kulturu i tehničku kulturu i šef kabineta Župana Davor Pavić primili su igrače, trenera i člana stručnog stožera Hrvatske futsal reprezentacije. Igrači koji su nazočili prijemu su Ivan Jelić, Jakov Hrstić, Duje Kustura, Marin Marušić i Nikola Čizmić, kao i pomoćni trener reprezentacije Duško Martinac te član stožera Hrvatske reprezentacije Ivo Zoković.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Uz prigodne riječi zahvale Župan je istaknuo:

- Baš smo ponosni. Želim vam od srca zahvaliti. Što to ima u Hrvatskom čovjeku, ja nemam pojma o tim kolektivnim sportovima da u svim sportovima postižemo zapažene rezultate. Mislim da će se to morati dokazivati na znanstvenoj razini. Mene veseli da ste Vi predstavnici ovdje sa cijelog područja naše Županije. Vrgorac, Makarska, Omiš, Split... Financijski klubove iz Županije splitsko dalmatinske pratimo koliko možemo, pratit ćemo i dalje i na Vas biti ponosni i sretni. Vaš rezultat doprinosi da u jednom trenutku običan čovjek eksplodira sa saznanjem o nastupima, golovima, igračima, članovima stručnog stožera i svega ostalog. Mi smo utakmicu za treće mjesto gledali u trajektu s Hvara i to je bilo veliko uzbuđenje.

Duško Martinac, pomoćni trener u reprezentaciji i trener Vrgorca se u ime svih zahvalio Županiji splitsko dalmatinskoj:

- Nama je čast i zadovoljstvo biti s vama ovdje danas. Dobro ste rekli, Dalmacija je rasadnik talenata i sve medalje na još većim razinama i u drugim sportovima dolaze uvijek iz našeg kraja. Nismo ni mi izuzetak, imamo puno igrača u reprezentaciji i ovo će za nas ostati jedna velika uspomena do kraja života. Ja bi priču razdvojio u dva dijela - pripreme u Prelogu i utakmice u Rigi i Kaunasu gdje smo odigrali na vrhunskoj razini. Mislim da smo cijeli turnir odigrali dobro, uvod je bio protiv Francuske, Gruzija, Latvija ispit zrelosti gdje smo okrenuli utakmicu. Drugi dio u Ljubljani je bila dimenzija više. Dvorana puna naših navijača, osjetili smo dodatni impuls koji nas je nosio do te povijesne bronce. Podršku smo imali i od cijele hrvatske futsal zajednice i svih ljudi koji su uložili napor, mogu reći i volenterski, sa željom i entuzijazmom ulagali u rast ovog sporta. Zato danas imamo i ovaj povijesni uspjeh.

Ivo Zoković, dugogodišnji futsal djelatnik i član stožera naše reprezentacije na ovom EP je naglasio potrebu za izgradnjom nove infrastrukture na našem području koja bi doprinijela razvoju futsala na još većoj razini. Radi se o sportskim dvoranama sa adekvatnim gabaritima za utakmice i trening futsala.

Igrači i stožer su na kraju od Župana na kraju dobili i prigodne poklone. Sutra će u Banovini trofejne futsal reprezentativce primiti i gradonačelnik Tomislav Šuta.