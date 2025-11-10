Poništena mu vozačka dozvola, a on i dalje vozi. Mladi Splićanin završio u zatvoru

Dana 9. studenoga 2025. godine, oko 01:15 sati, policijski službenici su u ulici Domovinskog rata u Splitu zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 26-godišnjak. Provedenim provjerama utvrđeno je da vozač upravlja motornim vozilom iako mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova u vremenu od listopada 2025. do listopada 2027. Također, odbilo je preliminarno testiranje na prisutnost droga i/ili lijekova, odnosno uzimanje uzoraka krvi i urina za potrebe stručnog vještačenja. Uhićen je, a nakon provedenog istraživanja uz optužni prijedlog odveden je na sud.

Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja i činjenice da je recidivist koji je i ranije zatečen u činjenju najtežih prekršaja u prometu, zatraženo je zadržavanje u trajanju od 15 dana.

Sudu je predloženo izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana i da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 24 mjeseca.

Sud mu je odredio zadržavanje, a odluku o odgovornosti će donijeti naknadno.