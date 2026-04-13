Ponavljač za volanom s 2,22 promila: Uhićen, osuđen na 30 dana zatvora i ostao bez vozila

U petak, 10. travnja 2026.godine oko 22,38 sati policijski službenici PP Solin zaustavili su vozilo kojim je upravljao 42-godišnji muškarac, ponavljač prometnih prekršaja. Utvrđeno je da vozilom upravlja u alkoholiziranom stanju, izmjerena mu je visoka koncentracija alkohola od čak 2,22 g(kg u organizmu.

S obzirom na to da je 42-godišnjak višestruki povratnik u činjenju ovog istog prekršaja koji je 2022 i 2024.godine pravomoćno kažnjen, uhićen je i doveden u policijsku postaji gdje je smješten do otrježnjenja, a vozilo kojim je počinio prekršaj je od njega privremeno oduzeto.

Odveden je na sud kojemu je predloženo da 42-godišnjaku izrekne zadržavanje, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od devet mjeseci. Također, predloženo je donošenje odluke kojom će se od 42-godišnjaka trajno oduzeti vozilo.

Sud je 42-godišnjaka proglasio krivim, izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja i donio odluku da se od njega trajno oduzme vozilo.