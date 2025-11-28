Ponavljač prometnih prekršaja uhićen u Splitu, prijeti mu 60 dana zatvora i zabrana vožnje

Jutros, 28. studenog 2025.godine oko 3,30 sati u Splitu policijski službenici Postaje prometne policije Split zaustavili su osobno vozilo kojim je upravljao 34-godišnjak.

Utvrđeno je da muškarac upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, izmjerena mu je koncentracija alkohola u organizmu od 2,13 g/kg.

Doveden je u policijsku postaju i zadržan do otrježnjenja. S obzirom na to da je 34-godišnjak ponavljač teških prometnih prekršaja i to vožnje pod utjecajem alkohola radi čega je do sada dva puta prekršajno kažnjavan, uhićen i danas tijekom dana će biti odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 18 mjeseci.