Ponavljač opet vozio bez vozačke u Splitu, dobio kaznu od 2.650 eura

Policijski službenici Druge policijske postaje Split u ponedjeljak navečer u Splitu zaustavili su 31-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom iako nikada nije položio vozački ispit. Muškarac je vozio prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez vozačke dozvole bilo koje kategorije.

Kontrola je obavljena 2. ožujka oko 23.20 sati na području Splita. Nakon što su utvrdili da upravlja vozilom bez položenog vozačkog ispita, policijski službenici su ga uhitili te u žurnom postupku priveli na sud.

Policija je sudu predložila da se 31-godišnjaku odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, s obzirom na to da je već ranije pravomoćno kažnjen zbog istog prekršaja. Predloženo je i izricanje kazne zatvora u trajanju od 20 dana.

Sud je, međutim, odlučio da se vozača pusti na slobodu. U obrazloženju je navedeno da je odluka donesena na temelju priznanja odgovornosti i obećanja okrivljenika da više neće ponoviti isti prekršaj, zbog čega sud nije smatrao nužnim odrediti zadržavanje.

Vozač je kažnjen novčanom kaznom od 2.650 eura, a policija je najavila da će na sudsku odluku uložiti žalbu.