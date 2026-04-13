Pomorska policija pojačala nadzor na moru: Kažnjeni zbog sidrenja i glisiranja u zabranjenim zonama

S obzirom na ljepša vremena i povoljne vremenske uvjete za plovidbu morem, pomalo se intenzivira pomorski promet radi čega su u proteklih sedam dana policijski službenici Postaje pomorske policije Split uz ostale zadaće nadzirali i poštivanje pravila plovidbe i Pomorskog zakona. Tijekom nadzora utvrdili su četiri prekršaja iz Pomorskog zakona.

U dva događaja utvrđeno je da su dva strana državljanina nepropisno usidrili brodice u uvali Spinut u akvatoriju na kojem je u službenim publikacijama i pomorskim kartama označena zabrana sidrenja. Obojica stranih državljana su kažnjena novčanim kaznama zbog počinjenja prekršaja.

U petak u dva odvojena postupanja na moru u akvatoriju ispred Maslinice, otok Šolta, uočena su dvojica muškaraca, državljani Hrvatske, koji su „glisirali“ plovilom na udaljenosti manjoj od 300 metara. Policijski službenici izrekli su im novčane kazne u iznosu od 400 €.

Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometnom, te Pravilnikom o izmjenama i dopunama normirano je da motorne brodice i brodice na mlazni pogon (skuteri, jet ski, brodica na zračnom jastuku i slično) mogu ploviti s hidrodinamičkim uzgonom, odnosno glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale i to na području na kojem nije zabranjeno glisirati.

Prilikom upravljana gliserima, skuterima i sličnim brodicama na mlazni pogon obavezno se pridržavajte propisa i pravila ponašanja na moru, posebno propisane udaljenosti od obale, kako bi tako izbjegli mogućnost da se dogodi nesreća i stradavanje osoba.

Policijski službenici će uz ostale poslove pomorske policije nastaviti provoditi kontrole u cilju osiguranja sigurnosti pomorskog prometa.