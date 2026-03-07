POMORSKA NESREĆA Brodica završila na hridima, ozlijeđen voditelj

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), koordinirala je aktivnosti povodom nasukavanja brodice na obalu otoka Iža.

Dojava o pomorskoj nesreći sa ozlijeđenom osobom u MRCC Rijeka zaprimljena je jučer popodne, 6. ožujka u 17.30 sati, posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije (PPAP) Zadar, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i veza.

U međuvremenu je ozlijeđeni voditelj brodice, državljanin Republike Slovenije, prevezen u Opću bolnicu Zadar privatnom brodicom, u vlasništvu državljanina Republike Hrvatske.

Odmah po dojavi prema mjestu dojave su upućeni službenici Ispostave lučke kapetanije Sali, koji su na poziciji nesreće, uvala Pečeno na otoku Ižu, zatekli brodicu nasukanu cijelom dužinom trupa na hridi, bez većih oštećenja.

Na mjestu nesreće nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša, a preliminarnim očevidom utvrđeno je kako nasukana brodica do njezina uklanjanja ne predstavlja opasnost za odvijanje pomorskog prometa.

Lučka kapetanija Zadar te ILK Sali jutros, 7. ožujka nastavili su s očevidnim radnjama o uzrocima ove pomorske nesreće.