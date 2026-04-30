Nenad Bakić razmišlja o izlasku na izbore: "Neto plaća u Hrvatskoj do 2028. godine 3.300 eura"

Hrvatski poduzetnik i ulagač Nenad Bakić, po struci matematičar, objavio je na društvenim mrežama da razmišlja o kandidaturi na izborima, i to, kako je naveo, "s grupom istomišljenika". Bakić je pritom predstavio i okvirni politički program koji bi, prema njegovoj objavi, trebao biti temelj buduće političke opcije. Među prijedlozima se ističe cilj da prosječna neto plaća u Hrvatskoj do 2028. godine iznosi 3.300 eura.

Od plaća do nacionalizacije

U programu koji je iznio navodi se i zabrana investicija u podatkovne centre te, kako je napisao, "bilo što drugo što troši našu zemlju, zrak i vodu". Bakić je spomenuo i nacionalizaciju tvrtki Bugatti Rimac i Infobip, kao i prijedlog da "kuglica" nigdje ne smije biti skuplja od 0,99 eura. Jedna od točaka programa odnosi se i na državni sektor. Prema njegovoj objavi, broj radnih mjesta u državnom sektoru trebao bi se svake godine povećavati za 10.000.

"Mislim da ćemo osvojiti apsolutnu većinu. Što mislite?", napisao je Bakić.

Dodao je i da bi se stranka zvala SRKO, odnosno "Stranka rada, kapitala i ostavštine". Objava je izazvala reakcije pratitelja, a s obzirom na sadržaj predloženog programa, ostaje otvoreno pitanje radi li se o ozbiljnoj političkoj najavi, satiričnom komentaru aktualnih društvenih i gospodarskih rasprava ili provokativnom osvrtu na političke programe koji se nude biračima.