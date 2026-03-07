Pomaže li pijenje vode pri mršavljenju? Četiri doktora dala identične odgovore

„Mršavljenje je višemilijardna industrija i to stvara snažan poticaj za prodaju proizvoda i obećanja, bez obzira na to stoji li iza njih znanost ili ne“, objašnjava dr. Richele Corrado za Parade, specijalistica interne medicine i liječenja pretilosti. „Ne postoji brzo i lako rješenje za gubitak kilograma. Ako vam netko to obećava, vrlo je vjerojatno da tvrdnje nisu znanstveno utemeljene", prenosi nova.rs.

Zbog toga je, kaže, važno razdvojiti činjenice od mitova, osobito kada je riječ o takozvanim trikovima s društvenih mreža, poput ispijanja tople vode za mršavljenje.

„Mnoge tvrdnje koje kruže internetom nisu potkrijepljene dokazima. Često su skupe, a ponekad i štetne. Ljudi gube novac i riskiraju zdravlje zbog strategija koje ne funkcioniraju“, dodaje ona, aludirajući na razne viralne metode, od „ružičaste soli“ do neprovjerenih flastera za mršavljenje.

Ispijanje tople vode posljednji je u nizu navodnih trikova. Djeluje bezazleno i logično – voda je svakako dio zdrave prehrane. Ali pomaže li doista u gubitku kilograma?

Pomaže li topla voda zaista kod mršavljenja?

„Ne postoji uvjerljiv dokaz da ispijanje tople vode ubrzava mršavljenje“, kaže dr. Mir Ali, barijatrijski kirurg. Slažu se i drugi stručnjaci.

„Ne postoji ništa čarobno u toploj vodi“, ističe dr. Corrado.

Pa odakle onda ideja da topla voda pomaže? Jedno objašnjenje je pretpostavka da ona „ubrzava metabolizam“. Druga česta tvrdnja je da topla voda „detoksicira organizam“ i tako potiče gubitak kilograma.

„Energija koju tijelo potroši da zagrije vodu do tjelesne temperature zanemariva je s kliničkog aspekta“, objašnjava dr. Peter Balazs. Drugim riječima, učinak je praktički beznačajan.

Može li ipak imati neku korist?

Iako nije čarobno rješenje, voda – bez obzira na temperaturu – može neizravno pomoći. „Pijenje vode može pridonijeti osjećaju sitosti. Ako popijete čašu vode prije obroka, moguće je da ćete pojesti manje“, objašnjava dr. Hans Schmidt, direktor centra za metaboličko zdravlje.

Postoji i još jedan faktor: ljudi često brkaju glad i žeđ. „Ako ste dehidrirani, možete misliti da ste gladni. Kada pijete dovoljno vode, taj lažni osjećaj gladi se smanjuje“, kaže dr. Corrado.

Detoksicira li topla voda organizam?

„Hidratacija je važna za rad bubrega i jetre, koji su prirodni sustavi detoksikacije u tijelu. Međutim, ne postoje dokazi da topla voda ima posebne detoksikacijske moći“, naglašava dr. Schmidt.

Topla ili hladna voda ujutro?

„Iskreno, samo pijte vodu“, kaže dr. Corrado. „Ljudi se toliko opterećuju pravilima da na kraju ne rade ni osnovne stvari.“

Topla voda može nekima pomoći kod probave, nadutosti ili zatvora, ali to nije univerzalno pravilo.

Ako želite eksperimentirati, hladna voda je bolji izbor prije treninga jer učinkovitije snižava tjelesnu temperaturu i pomaže hidrataciji. Topla voda može djelovati umirujuće i blago potaknuti rad crijeva. Ipak, suština je ista – važno je da pijete vodu, a ne kakve je temperature, prenosi N1.

Što zaista pomaže kod mršavljenja?

Stručnjaci ističu da osnove i dalje daju najbolje rezultate.

Povećajte unos proteina. Protein doprinosi duljem osjećaju sitosti i može blago ubrzati metabolizam.

Smanjite unos šećera. Ova strategija pomaže tijelu da se više oslanja na sagorijevanje masnih rezervi.

Birajte cjelovite namirnice. Prehrana temeljena na neprerađenoj hrani prirodno smanjuje unos skrivenih šećera i nezdravih masti.

Budite fizički aktivni. Preporuka je najmanje 30 minuta kretanja dnevno, pet dana u tjednu. Čak i brza šetnja ima učinka.

Spavajte dovoljno. Sedam do devet sati kvalitetnog sna pomaže regulaciji hormona gladi i stresa.

Upravljajte stresom. Emocionalno prejedanje često sabotira napore za mršavljenje. Pronalaženje drugih načina za nošenje sa stresom ključno je.

Potražite stručnu pomoć. Savjet liječnika specijaliziranog za pretilost može biti daleko učinkovitiji od savjeta s društvenih mreža.

Zaključak stručnjaka je jednostavan: nema brzih i spektakularnih rješenja. Dosljednost u zdravim navikama, domaća priprema obroka i redovita tjelesna aktivnost i dalje su najpouzdaniji put prema trajnom gubitku kilograma.