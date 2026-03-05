Polupodzemni spremnici u Dubrovačkoj nisu ispražnjeni, evo zbog čega

Tvrtka Čistoća Split izvijestila je kako zbog nepropisno parkiranih vozila nije bilo moguće isprazniti polupodzemne spremnike za otpad na adresi Dubrovačka 33 u Splitu.

Kako navode iz Čistoće, pojedini građani parkirali su vozila na žutim linijama, čime je onemogućen pristup spremnicima. Zbog toga djelatnici nisu mogli obaviti redovito pražnjenje otpada na toj lokaciji.

Iz tvrtke upozoravaju da će, ukoliko vozila i ujutro ostanu parkirana na zabranjenom mjestu, biti potrebno uključiti prometno redarstvo kako bi se osigurao pristup spremnicima i omogućilo njihovo pražnjenje.