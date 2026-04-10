Polufinale u Kaštelima: Ribola ide po izjednačenje protiv aktualnog prvaka

Uzvratni polufinalni susret doigravanja za prvaka države OK Ribola Kaštela će protiv MOK Mursa Osijek odigrati ove subote, 11. travnja u Kaštelima. Nakon što je u srijedu izgubila u prvoj utakmici u Osijeku, kaštelanska ekipa imala je samo tri dana za podrobnu analizu i „pregrupiranje” za novi sraz s aktualnim prvakom. A sigurno da ima jak motiv, volju i želju za odlučan revanš, zbog čega se može očekivati kako će ima ova, možda najvažnija utakmica sezone, biti i jedna od najuzbudljivijih pred domaćom publikom .

Glavni trener Ivan Rančić: “Prva utakmica protiv Murse pokazala je gdje trenutno stojimo. Nismo bili na razini koju polufinalna utakmica zahtijeva i to moramo priznati bez izgovora. Međutim, serija još nije gotova. Znamo što moramo popraviti i vjerujem da ćemo u drugoj utakmici izgledati puno bolje i konkretnije”.

Utakmica će se igrati u Gradskoj dvorani sutra (11. 4.) u Kaštel Starom od 17 sati, izravno će je prenositi MAXSPORT2.

Odbojkaši Ribole pozivaju navijače i ostale građane da dođu na utakmicu, jer im, kažu, puna dvorana u Starom daje dodatni poticaj za pokazati se u najboljem izdanju.

Drugi polufinalisti - zagrebačka Mladost i Centrometal igrat će istog dana od 20 sati u Nedelišću. U prvom susretu je Mladost slavila s 3:0.