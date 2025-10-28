Položen kamen temeljac za POS-ovu zgradu u Trogiru: useljenje stanara na proljeće 2027. godine

U trogirskom naselju Plano započela je gradnja zgrade iz Programa društveno poticane stanogradnje. Državni tajnik iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir, ravnatelj APN-a Dragan Hristov te gradonačelnik Ante Bilić položili su kamen temeljac na zemljištu koje se nalazi istočno od glavne prometnice kroz Plano, stotinjak metara južno od novog dječjeg vrtića Leptirić.

Zgrada će sadržavati 35 stambenih jedinica različitih površina, od jednosobnih do trosobnih, a cijena po metru kvadratnom bit će 2104 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„S jedne strane osjećam sreću što će ovdje 35 trogirskih obitelji riješiti svoje stambeno pitanje u tijeku velike stambene krize u kojoj se nalazimo. Zato smo dali maksimalnu podršku projektu, od besplatnog prijepisa gradskog zemljišta, preuzimanja izgradnje pristupne prometnice i infrastrukture na Grad pa do sufinanciranja izgradnje sa 150.000 eura kako bi se zadržala najniža moguća cijena kvadrata. Ovo je ogromna stvar i iako je tek prvi korak, dobar je to početak. S vrtićem koji smo izgradili prije nekoliko godina, s dva nova igrališta, s ulaganjem u prometnice, Plano postaje pravi gradski kvart“, rekao je gradonačelnik Ante Bilić i dodao:

„S druge strane osjećam frustraciju jer je prošlo gotovo sedam godina, a proći će više od osam godina od trenutka kad smo sklopili ugovor s APN-om do trenutka kad prvi stanari usele. Sve je to zbog predugih procedura, ponavljanja natječaja i tromosti sustava. Netko tko je tada išao u osnovnu školu sada završava srednju školu, netko tko je išao u srednju školu već mora razmišljati o stambenom pitanju, neki sugrađani možda će i odustati od liste na kojoj su bili jer su se morali drugačije snaći. To je ispit na kojem smo svi podbacili i snažna poruka da se u budućnosti svi moramo svi bolje angažirati i omogućiti jednostavnije procese ako zaista želimo riješiti probleme sugrađana. To se tiče i prometnica, i odlagališta otpada. Moramo ubrzavati procese jer će nas vrijeme pregaziti“, istaknuo je gradonačelnik.

Rok za dovršetak radova je 450 dana od početka te bi na proljeće 2027. u zgradu trebali useliti budući vlasnici, a u poslovni prostor u prizemlju zgrade smjestit će se mjesni odbor Plano.

„Ovo je svečan trenutak. Ovdje će svoj dom po značajno povoljnijoj cijeni od tržišne naći 35 obitelji. Kada se uzme u obzir i povrat poreza od 50%, mislim da su to jako dobri uvjeti. Namjera Vlade RH je osigurati što više projekata priuštivog stanovanja, poboljšati policentrični razvoj, a onda i posljedično gospodarski razvoj gradova. Pohvale Gradu Trogiru i gradskom vijeću što su podržali projekt. Nažalost, priprema je potrajala dulje, ali vjerujem i priželjkujem uspješan kraj izgradnje“, rekao je državni tajnik Željko Uhlir.

Radove će izvoditi tvrtka M-P beton d.o.o. iz Solina.

„Zadovoljstvo mi je što sam danas ovdje u ime APN-a i što kreće izgradnja POS-ovih stanova u Trogiru. Radi se o ukupnoj brutto površini od 2500 m2. APN je osigurao 1.300.000 eura od Republike Hrvatske, Grad Trogir je pomogao sa 150.000 eura, a ukupna cijena investicije je 5,35 milijuna eura s PDV-om“, rekao je ravnatelj APN-a Dragan Hristov.