Polovični uspjeh za Hrvatsku na Svjetskom ekipnom prvenstvu u kuglanju

Drugo kolo u grupnoj fazi natjecanja na Svjetskom ekipnom prvenstvu u kuglanju za žene i muškarce koje se održava u Szekesfehervaru u Mađarskoj donijelo je polovični uspjeh za Hrvatsku reprezentativnu vrstu. Dok su žene zabilježile i drugu uzastopnu pobjedu sa maksimalnim rezultatom protiv Estonije, 8.:0 (3568:3238), muškarci su pomalo neočekivano izgubili od Sjeverne Makedonije sa 5:3 (3709:3630) i time se doveli u nezavidnu situaciju za prolaz u četvrtfinale.

Češka je naime dobila oba svoja susreta, protiv Francuske i Sjeverne Makedonije. Hrvatska bi trebala dobiti Čehe, pa da u trokutu sa Sjevernom Makedonijom odlučuje bolja međusobna bod razlika.

A sve je počelo odlično za Hrvatsku. Izbornik Lovro Benčević, inače trener prvaka Zaprešića, susret je započeo sa Bojanom Vlakevskim, Lukom Požegom i Ivanom Totićem, i bilo je to 3:0 za Hrvatsku. U preostala tri susreta trebao je još jedan poen i sa boljom razlikom eto ukupne pobjede. No na strani makedonaca, bila su tri iskusna internacionalca, Dimitar Dimitrovski, Boris Benedik i Uroš Stoklas.

Hrvatski izbornik odlučio se za Andreja Kovača koji je imao izvrsnu sezonu u dresu Mertojaka protiv klupskog mu kolege Dimitra Dimitrovskog, koji bi izgledno trebao donijeti Hrvatskoj taj bod. No Kovač je već u prvom susretu protiv Francuza izgubio svoj meč, očito se nije snašao na ovoj kuglani, prevelika je bila njegova želja da se nakon dugo godina izbivanja iz reprezentacije dokaže kao bitna uzdanica, Dimitrovski je odigrao na visokom nivou, 4:0 u setovima. Debitant Prađeno nije imao šanse protiv iskusnog Stoklasa, kao ni mladi Mihael Grivičić u tandemu sa drugim debitantom Ivanom Petricem protiv Borisa Benedika. Konačno 3:3, no sa razlikom u korist Sjeverne Makedonije, i to je ukupno poraz Hrvatske sa 5:3.

Ono što je bilo interesantno u ovoj utakmici je da su se na stazama kuglane u Szekesfehervaru našlo čak pet reprezentativnih igrača iz Mertojaka (Muše koji nije ulazio u igru, što je bio izuzetan hendikep, Kovač, Totić i Grivičić za Hrvatsku te Dimitrovski u dresu Sjeverne Makedonije), što je još jedan dokaz kvalitete kluba sa Mertojaka, koja traje već jedno desetljeće, unatoč odlasku prave plejade vrhunskih kuglača (Kujundžić, Marinović, Šarkezi, Delić, Jeličić), a evo sada i još jednog aktualnog reprezentativca.

Finale kupa RH, bila je naime, posljednja utakmica u dresu Mertojaka za Mihaela Grivičića koji je u Split došao iz Slavonskog Broda na poziv Hrvoja Marinovića sa 18 godina. Strelovit je bio njegov napredak u vrhunskog kuglača, zlata na svjetskim juniorskim prvenstvima (U18, U23), seniorska bronca na SP, sudjelovanje u svim uspjesima Mertojaka od 2017. godine, nerijetko u glavnim ulogama u ostvarenim pobjedama. Životni put vraća ga natrag u Slavoniju, sa nadom u povratak u žuti dres Mertojaka kad se za to jednom ponovo steknu uvjeti.

Pojedinačni rezultati Sjeverna Makedonija-Hrvatska:

S. Trpkovski-B. Vlakevski 0:1 (636:660)

M. Donkovski-L. Požega 0:1 (589:613)

N. Andonovski-I. Totić 0:1 (581:609)

B. Benedik-M. Grivičić/I. Petric 1:0 (638:574)

D. Dimitrovski-A. Kovač 1:0 (648:602)

U. Stoklas-D. Prađeno 1:0 (617:572)