Close Menu

Polomljen muškarac potražio pomoć u splitskoj bolnici. Toliko je bio pijan da ne zna kako se ozlijedio

Zadržan je na liječenju

U nedjelju, 10. kolovoza 2025.godine splitska policija zaprimili je informaciju da je u splitskoj bolnici pružena liječnička pomoć 22-godišnjem državljaninu Velike Britanije koji je doveden u bolnicu i nakon liječničke obrade zadržan na daljnjem liječenju.

Ozljede koje je zadobio okarakterizirane su kao teže jer se radi o prijelomima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U razgovoru s muškarcem utvrđeno je da se ne sjeća na koji način ja ozlijeđen s obzirom na to da je bio pod značajnim utjecajem alkohola.

Nastavlja se postupak utvrđivanja načina i okolnosti ozljeđivanja i činjenica vezanih uz događaj.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0