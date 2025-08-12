Polomljen muškarac potražio pomoć u splitskoj bolnici. Toliko je bio pijan da ne zna kako se ozlijedio

U nedjelju, 10. kolovoza 2025.godine splitska policija zaprimili je informaciju da je u splitskoj bolnici pružena liječnička pomoć 22-godišnjem državljaninu Velike Britanije koji je doveden u bolnicu i nakon liječničke obrade zadržan na daljnjem liječenju.
Ozljede koje je zadobio okarakterizirane su kao teže jer se radi o prijelomima.
U razgovoru s muškarcem utvrđeno je da se ne sjeća na koji način ja ozlijeđen s obzirom na to da je bio pod značajnim utjecajem alkohola.
Nastavlja se postupak utvrđivanja načina i okolnosti ozljeđivanja i činjenica vezanih uz događaj.
Moja reakcija na članak je...
0
1
0
0
0
0
0