Poljud večeras kao modna pista: Pogledajte kako su se Splićanke sredile

FOTOGALERIJA Splićanke ukrale pažnju na tribinama

Poljud možda nije bio ispunjen kao inače, ali zato su se Splićanke i večeras pobrinule da na tribinama ne nedostaje šušura.

Na svakoj utakmici već je postalo pravilo da dio pažnje ide i na odjevne kombinacije navijačica koje nerijetko pretvore tribine u pravu malu modnu pistu. Od ležernih sportskih outfita i dresova, pa do onih pomno osmišljenih kombinacija s trapericama, topićima i tenisicama – sve se moglo vidjeti na Poljudu.

Neke su birale jednostavan „casual“ stil s navijačkim obilježjima, dok su druge pokazale da se i na utakmicu može doći sređen, kao na kakav večernji izlazak.

